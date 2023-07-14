Эстония поменялась с Мальтой сроком председательства в Совете ЕС

Эстония договорилась с Мальтой об изменении времени председательства в Совете ЕС, которое запланировано с января по июнь 2031 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила премьер-министр балтийской страны Кая Каллас, сообщает ERR.

"Такая договоренность поменяться достигнута на двусторонней основе с Мальтой", – отметила глава эстонского правительства. Теперь Эстония будет председательствовать в Совете ЕС с июля по декабрь 2030 года.

В качестве причины она указала на то, что запланированное председательство Таллинна в Совете ЕС в первом полугодии 2031 года совпадает с проведением 2 марта 2031 года выборов в парламент – Рийгикогу.

"Практика показывает, что государству, в котором на время председательства в ЕС запланированы выборы, грозит путаница, а цели председательства в ЕС не будут достигнуты", – пояснила Каллас.

Таллинн председательствовал в Совете ЕС в июле-декабре 2017 года. За этот срок состоялось 223 мероприятия, из которых 11 – на уровне министров.

Напомним, что с 1 июля по 31 декабря в Совете ЕС председательствует Испания. Премьер-министр Педро Санчес заверил, что досрочные парламентские выборы в стране в конце июля не повлияют на председательство Испании.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ грозит кризис и разрушение из-за нежелания России и Беларуси одобрить председательство Эстонии в 2024 году.