У Латвії хочуть переглянути законодавство про "умовний термін"

Міністерство юстиції Латвії має намір відмовитися від умовного тюремного терміну через невдоволення цим заходом покарання за незаконні дії, включно з нападом у травні минулого року на хлопця з накинутим на плечі прапором України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.lv.

Як пояснила заступниця держсекретаря Мін'юсту з питань правової політики Анда Смілтена, умовний термін планують замінити пробаційним наглядом.

"Ми хотіли запровадити в систему кримінальних покарань ще одне ефективне покарання, де під час його виконання установи, у цьому випадку Служба пробації, намагалися б вплинути на мислення злочинця та коригувати його поведінку, яка призвела до скоєння злочину", – розповіла вона.

Зазначається, що йдеться про корекційні програми, курси зі зниження агресивної поведінки та лікування від залежностей тощо. При цьому не уточнюється, чому умовний тюремний термін і пробаційний нагляд не можуть існувати одночасно.

Водночас голова Юридичної комісії Сейму Андрій Юдін висловив занепокоєння цією ідеєю, вказавши, що "ті, хто критикує умовне засудження, хочуть реального позбавлення волі, а не ще м'якшого рішення".

Повідомляється, міністр юстиції Інесе Лібіня-Егнере попросила поки що не розглядати підготовлені поправки до Кримінального закону про відмову від умовних покарань. Допускається, що Мін'юст Латвії доповнить ці поправки та в серпні планує знову висунути їх на розгляд уряду.

Раніше повідомлялося, що Латвійський суд може засудити до 2 років умовного позбавлення волі чоловіка, який у травні минулого року напав на хлопця з накинутим на плечі прапором України.

Інцидент стався на акції "За звільнення від радянської спадщини" у Ризі 20 травня 2022 року. Неподалік від місця проведення водій BMW вискочив з авто і завдав легких тілесних ушкоджень хлопцеві 2003 року народження, який йшов на акцію чи з акції з накинутим на плечі прапором України. Після того водій втік з місця події.

Правоохоронці знайшли авто за деякий час у подвір’ї приватного будинку, сам Лазарєв ховався на горищі.

Суд чекає і супутницю Лазарєва, яка у момент інциденту була з ним в авто – на той час вона була співробітницею поліції, але не втрутилася у ситуацію. Справу буде розглядати міський суд Риги у вересні.