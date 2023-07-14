В Латвии хотят пересмотреть законодательство об "условном сроке"

Министерство юстиции Латвии намерено отказаться от условного тюремного срока из-за недовольства этой мерой наказания за незаконные действия, включая нападение в мае прошлого года на парня с накинутым на плечи флагом Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LSM.lv.

Как пояснила заместитель госсекретаря Минюста по вопросам правовой политики Анда Смилтена, условный срок планируют заменить пробационным надзором.

"Мы хотели ввести в систему уголовных наказаний еще одно эффективное наказание, где во время его выполнения учреждения, в этом случае Служба пробации, пытались бы повлиять на мышление преступника и корректировать его поведение, которое привело к совершению преступления", – рассказала она.

Отмечается, что речь идет о коррекционных программах, курсах по снижению агрессивного поведения и лечения от зависимостей и тому подобное. При этом не уточняется, почему условный тюремный срок и пробационный надзор не могут существовать одновременно.

В то же время председатель Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин выразил обеспокоенность этой идеей, указав, что "те, кто критикует условное осуждение, хотят реального лишения свободы, а не еще более мягкого решения".

Сообщается, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере попросила пока не рассматривать подготовленные поправки в Уголовный закон об отказе от условных наказаний. Допускается, что Минюст Латвии дополнит эти поправки и в августе планирует снова выдвинуть их на рассмотрение правительства.

Ранее сообщалось, что Латвийский суд может приговорить к двум годам условного лишения свободы Валерия Лазарева, который в мае прошлого года напал на парня с накинутым на плечи флагом Украины.

Инцидент произошел на акции "За освобождение от советского наследия" в Риге 20 мая 2022 года. Неподалеку от места проведения водитель BMW выскочил из авто и нанес легкие телесные повреждения парню 2003 года рождения, который шел на акцию или с акции с накинутым на плечи флагом Украины. После этого водитель скрылся с места происшествия.

Правоохранители нашли авто через некоторое время во дворе частного дома, сам Лазарев прятался на чердаке.

Суд ждет и спутницу Лазарева, которая в момент инцидента была с ним в авто – в то время она была сотрудницей полиции, но не вмешалась в ситуацию. Дело будет рассматривать городской суд Риги в сентябре.