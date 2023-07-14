ЕС и ВОЗ помогут Украине улучшить медицинскую эвакуацию

Евросоюз и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объединили усилия для улучшения медицинской эвакуации в Украине на фоне полномасштабной войны РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает представительство Европейского Союза в Украине.

Отмечается, что ЕС и ВОЗ запустили проект, который должен помочь Минздраву Украины в развитии и формализации процедур для организации безопасного возвращения пациентов, получивших неотложное лечение за рубежом и желающих продолжить реабилитацию в Украине.

Проект получил название "Укрепление системы подотчетности Министерства здравоохранения Украины относительно систем и услуг медицинской эвакуации и репатриации".

Запуск полуторагодовалого проекта состоялся 22 июня в Европейском региональном бюро ВОЗ в Копенгагене. Средства на него выделяет Служба внешнеполитических инструментов ЕС (FPI).

Ожидается, что Минздрав Украины, Специальное подразделение по координации медицинской эвакуации и служба экстренной медицинской помощи получат техническую и ресурсную поддержку от проекта.

Отмечается, что особое внимание проект уделит таким узкоспециализированным темам, как помощь при ожогах, мультидисциплинарная хирургическая помощь при боевых травмах, а также перевозка и реабилитация пациентов в критическом состоянии в Украине. Это должно способствовать укреплению систем и путей оказания травматологической помощи.

Благодаря Механизму гражданской защиты ЕС более 2350 украинских пациентов перевезли в больницы в 21 европейской стране. Более 370 пациентов, которые обратились с просьбой возвращения в Украину после завершения фазы неотложного лечения, получили соответствующую поддержку.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия и Украина договорились о новых направлениях сотрудничества в сфере образования и здравоохранения.

Перед этим в Еврокомиссии напомнили, что за время полномасштабной войны из Украины отправили на лечение в страны ЕС и Европейской экономической зоны более 2250 пациентов. Так, Германия приняла на лечение 750 раненых.