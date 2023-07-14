Троє людей постраждали внаслідок різанини в церковному центрі у Нідерландах

Троє людей серйозно постраждали у п'ятницю в нідерландському місті Лейден внаслідок різанини в церковному центрі, де розташовані кілька організацій допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Голова центру Берт Вервейдж повідомив, що поранені – співробітник центру, волонтер і працівник однієї з організацій, яка використовує центр.

Поліція заявила, що розшукує підозрюваного, який втік з місця події. Мотив злочину, що стався о 9:30 ранку, не був названий відразу.

Поліція звернулася з проханням допомогти розшукати підозрюваного, але закликала представників громадськості не наближатися до нього.

Правоохоронці описали чоловіка як темношкірого, з коротким волоссям і бородою, а також сказали, що у нього була рана голови.

У центрі працюють організації, які пропонують допомогу, зокрема мігрантам і шукачам притулку.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Нідерландів на чолі з Марком Рютте розпався через незгоду окремих партій коаліції з посиленням міграційної політики.

Раніше повідомлялося, що українці, які рятувалися від російського вторгнення, стали основною причиною збільшення кількості іммігрантів до Нідерландів.