Три человека пострадали в результате резни в церковном центре в Нидерландах

Три человека серьезно пострадали в пятницу в нидерландском городе Лейден в результате резни в церковном центре, где расположены несколько организаций помощи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Глава центра Берт Вервейдж сообщил, что раненые – сотрудник центра, волонтер и работник одной из организаций, которая использует центр.

Полиция заявила, что разыскивает подозреваемого, который скрылся с места происшествия. Мотив преступления, произошедшего в 9:30 утра, не был назван сразу.

Правоохранители обратилась с просьбой помочь разыскать подозреваемого, но призвала представителей общественности не приближаться к нему.

Подозреваемого описали как темнокожего мужчину, с короткими волосами и бородой, а также сказали, что у него была рана головы.

В центре работают организации, которые предлагают помощь, в частности мигрантам и искателям убежища.

Напомним, на прошлой неделе правительство Нидерландов во главе с Марком Рютте распалось из-за несогласия отдельных партий коалиции с ужесточением миграционной политики.

Ранее сообщалось, что украинцы, которые спасались от российского вторжения, стали основной причиной увеличения количества иммигрантов в Нидерланды.