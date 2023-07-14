Влада фінського міста щороку оплачує оренду котеджу для відпочинку дипломатів РФ

Влада фінського міста Турку витрачає 10 тисяч євро на рік на оренду ділянки котеджу, який використовують російські дипломати для відпочинку.

Про це повідомило видання Helsingin Sanomat, пише "Європейська правда".

Зазначається, що котеджем російські дипломати десятиліттями користувалися безкоштовно. Оренду за них платила адміністрація міста Турку, однак після вторгнення Росії в Україну це питання опинилося в центрі уваги.

Торік влада Турку заявила, що не може в односторонньому порядку скасувати угоду, пов'язану з договором. Тоді департамент нерухомості Міністерства закордонних справ Фінляндії вивчив можливість законного розірвання договору.

Турку продовжує платити за оренду ділянки котеджу, бо боїться відповіді Росії.

Керівник відділу міжнародних відносин Турку Міка Акканен заявив, що місто дозволило російським дипломатам користуватися котеджем і платило оренду, тому що не хоче нашкодити МЗС Фінляндії.

"Якби місто сказало, що ми більше цього не робимо, ми б заподіяли шкоду Міністерству закордонних справ і фінській державі. Була б негайна політична реакція з боку Росії. Поки консульство перебуває тут, ми будемо намагатися не нашкодити", – каже Акканен.

Нагадаємо, 6 липня Росія оголосила про висилку дев'ятьох фінських дипломатів і закриття генконсульства Фінляндії у Санкт-Петербурзі.

У відповідь Фінляндія розглядає можливість закрити консульство Росії у місті Турку.