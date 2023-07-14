Власти финского города ежегодно оплачивают аренду коттеджа для отдыха дипломатов РФ

Власти финского города Турку тратят 10 тысяч евро в год на аренду участка коттеджа, который используют российские дипломаты для отдыха.

Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что коттеджем российские дипломаты десятилетиями пользовались бесплатно. Аренду за них платила администрация города Турку, однако после вторжения России в Украину этот вопрос оказался в центре внимания.

В прошлом году власти Турку заявили, что не могут в одностороннем порядке отменить соглашение. Тогда Департамент недвижимости Министерства иностранных дел Финляндии изучил возможность законного расторжения договора.

Турку продолжает платить за аренду участка коттеджа, потому что боится ответной реакции со стороны России.

Руководитель отдела международных отношений Турку Мика Акканен заявил, что город позволил российским дипломатам пользоваться коттеджем и платил аренду, потому что не хочет навредить МИД Финляндии.

"Если бы город сказал, что мы больше этого не делаем, мы бы причинили вред Министерству иностранных дел и финскому государству. Была бы немедленная политическая реакция со стороны России. Пока консульство находится здесь, мы будем стараться не навредить", – говорит Акканен.

Напомним, 6 июля Россия объявила о высылке девяти финских дипломатов и закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

В ответ Финляндия рассматривает возможность закрыть консульство России в городе Турку.