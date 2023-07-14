FT: Австрія перетворилась на осередок російських шпигунів, і Європу це непокоїть

Після масових висилань російських дипломатів у європейських країнах після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Відень перетворився на "шпигунську столицю" Європи через особливості місцевого законодавства й великий штат тамтешнього посольства РФ.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, який висвітлює все більшу занепокоєність європейських держав активізацією російських шпигунів в Австрії, повідомляє "Європейська правда".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року європейські країни вислали понад 400 російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям. Австрія ж вислала лише чотирьох.

Тоді три австрійські опозиційні партії ініціювали зміни до законодавства, аби криміналізувати шпигунську діяльність у країні – нині вона заборонена лише у випадку, якщо прямо шкодить інтересам Австрії, але далі слів справа не пішла: проєкт закону досі перебуває на узгодженні урядових відомств.

У Відні, за даними західної розвідки, перебувають понад 180 акредитованих російських дипломатів, і щонайменше третина з них використовують дипломатичне прикриття для збору розвідувальної інформації. Ще більше – діють в Австрії нелегально через слабкий контроль з боку правоохоронних органів.

В австрійській столиці, ймовірно, ведеться масштабна операція російської радіоелектронної розвідки: дахи всіх дипломатичних будівель і комплексів РФ вкриті радарами, куполами й дивними навісами, під якими може ховатись обладнання електронної розвідки.

Важливість Відня полягає зокрема в тому, що там розташовані штаб-квартири кількох міжнародних організацій, зокрема Міжнародного агентства з атомної енергії, ОПЕК і різних установ ООН. Крім того, австрійська столиця може використовуватись спецслужбами Росії та інших ворожих держав як хаб, що сприяє шпигунським операціям в інших частинах Європи.

Хоча представники австрійської розвідки в останньому звіті за 2022 рік визнали, що проблема існує, зростання шпигунства у Відні вже викликало осуд з боку союзників та підірвало авторитет країни серед інших європейських держав, пише FT.

"Високопосадовці європейських розвідок дивляться на ситуацію в Австрії з дедалі більшим здивуванням. Ця країна вже вийшла з багатьох добре налагоджених механізмів обміну розвідувальною інформацією на континенті, які координуються через Бернський клуб – неформальну мережу європейських шпигунських агентств", – додає видання.

Представник західної розвідки у розмові з Financial Times припускає: позиція Австрії полягає в тому, щоб сподіватися, що "все владнається".

"На сьогодні позиція Австрії в Європі є незручною, але уряд завжди може сказати, що закон не порушується. Якби вони змінили закон (про криміналізацію шпигунства. – Ред.), їм довелося б спробувати його втілити – а річ у тім, що вони, ймовірно, не зможуть це зробити", – констатував він.