FT: Австрия превратилась в центр российских шпионов, и Европу это беспокоит

После массовых высылок российских дипломатов в европейских странах после полномасштабного вторжения России в Украину Вена превратилась в "шпионскую столицу" Европы из-за особенностей местного законодательства и большого штата тамошнего посольства РФ.

Об этом говорится в материале Financial Times, который освещает все большую обеспокоенность европейских государств активизацией российских шпионов в Австрии, сообщает "Европейская правда".

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года европейские страны выслали более 400 российских шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием. Австрия же выслала только четырех.

Тогда три австрийские оппозиционные партии инициировали изменения в законодательство, чтобы криминализировать шпионскую деятельность в стране – сейчас она запрещена только в случае, если прямо вредит интересам Австрии, но дальше слов дело не пошло: проект закона до сих пор находится на согласовании правительственных ведомств.

В Вене, по данным западной разведки, находятся более 180 аккредитованных российских дипломатов, и по меньшей мере треть из них используют дипломатическое прикрытие для сбора разведывательной информации. Еще больше – действуют в Австрии нелегально из-за слабого контроля со стороны правоохранительных органов.

В австрийской столице, вероятно, ведется масштабная операция российской радиоэлектронной разведки: крыши всех дипломатических зданий и комплексов РФ покрыты радарами, куполами и странными навесами, под которыми скрывается оборудование электронной разведки.

Важность Вены заключается в частности в том, что там расположены штаб-квартиры нескольких международных организаций, в частности Международного агентства по атомной энергии, ОПЕК и различных учреждений ООН. Кроме того, австрийская столица может использоваться спецслужбами России и других враждебных государств как хаб, способствующий шпионским операциям в других частях Европы.

Хотя представители австрийской разведки в последнем отчете за 2022 год признали, что проблема существует, рост шпионажа в Вене уже вызвал осуждение со стороны союзников и подорвал авторитет страны среди других европейских государств, пишет FT.

"Высокопоставленные чиновники европейских разведок смотрят на ситуацию в Австрии со все большим удивлением. Эта страна уже вышла из многих хорошо отлаженных механизмов обмена разведывательной информацией на континенте, которые координируются через Бернский клуб – неформальную сеть европейских шпионских агентств", – добавляет издание.

Представитель западной разведки в разговоре с Financial Times предполагает: позиция Австрии заключается в том, чтобы надеяться, что "все уладится".

"На сегодня позиция Австрии в Европе является неудобной, но правительство всегда может сказать, что закон не нарушается. Если бы они изменили закон (о криминализации шпионажа. – Ред.), им пришлось бы попытаться его воплотить – а дело в том, что они, вероятно, не смогут это сделать", – констатировал он.