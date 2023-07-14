У Румунії ще один міністр подав у відставку на тлі скандалу з будинками для літніх людей

Міністерка у справах сім'ї Румунії Габріела Фіря стала другою урядовицею, яка цього тижня подала у відставку на тлі скандалу з нелюдськими умовами в будинках для літніх людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EurActiv.

Зазначається, що прем’єр-міністр країни Марчел Чолаку закликав Фірю піти у відставку, щоб зберегти імідж правлячої Соціал-демократичної партії перед виборами, які відбудуться наступного року.

Напередодні увечері під будівлею уряду відбулась акція протесту із вимогою відставки міністерки.

Фіря також була відсторонена від керівництва бухарестським осередком СДП.

Згідно із даними численних журналістських розслідувань, люди з оточення Фірі заробляли гроші, наживаючись на людях похилого віку та людях з інвалідністю.

Фіря усе спростовувала, називала себе жертвою наклепницької кампанії, спрямованої на її дискредитацію та усунення з перегонів за посаду мера Бухареста.

Першим міністром, який подав у відставку, став очільник Міністерства праці Маріус Будей. Він залишив свій пост після того, як прокуратура виявила жахливі умови в трьох центрах догляду поблизу Бухареста, де майже 100 літніх людей стикалися з голодом, тортурами та експлуатацією з боку злочинної мережі, до якої входили державні посадовці та приватні особи.

Ще на початку року румунські розслідувачі опублікували матеріали про умови проживання людей у будинках для літніх та людей з інвалідністю.

У цих центрах були відсутні належні умови для догляду за людьми: людям не давали ліків та їжі. Деякі з них передчасно помирали, когось використовували для роботи, мешканці таких центрів часто жебракували під парканами, просячи в перехожих гроші та їжу. У деяких випадках у жителів будинків конфісковували пенсії та навіть майно.

Чоловік Габріели Фірі є мером міста, де розташовані "притулки жаху", а її сестра очолює одну з цих установ.