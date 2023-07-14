В Румынии еще один министр подал в отставку на фоне скандала с домами престарелых

Министр по делам семьи Румынии Габриэла Фиря стала второй чиновницей, которая на этой неделе подала в отставку на фоне скандала с нечеловеческими условиями в домах престарелых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EurActiv.

Отмечается, что премьер-министр страны Марчел Чолаку призвал Фирю уйти в отставку, чтобы сохранить имидж правящей Социал-демократической партии перед выборами, которые состоятся в следующем году.

Накануне вечером перед зданием правительства состоялась акция протеста с требованием отставки министра.

Фиря также была отстранена от руководства бухарестским отделением СДП.

Согласно данным многочисленных журналистских расследований, люди из окружения Фири зарабатывали деньги, наживаясь на стариках и людях с инвалидностью.

Фиря все опровергала, называла себя жертвой клеветнической кампании, направленной на ее дискредитацию и устранение с гонки за пост мэра Бухареста.

Первым министром, который подал в отставку, стал глава Министерства труда Мариус Будей. Он покинул свой пост после того, как прокуратура обнаружила ужасные условия в трех центрах ухода вблизи Бухареста, где почти 100 пожилых людей сталкивались с голодом, пытками и эксплуатацией со стороны преступной сети, в которую входили государственные чиновники и частные лица.

Еще в начале года румынские расследователи опубликовали материалы об условиях проживания людей в домах престарелых и людей с инвалидностью.

В этих центрах отсутствовали надлежащие условия для ухода за людьми: людям не давали лекарств и пищи. Некоторые из них преждевременно умирали, кого-то использовали для работы, жители таких центров часто попрошайничали под заборами, прося у прохожих деньги и еду. В некоторых случаях у жителей домов конфисковывали пенсии и даже имущество.

Муж Габриэлы Фири – мэр города, где расположены "приюты ужаса", а ее сестра возглавляет одно из учреждений.