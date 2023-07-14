Президент Латвії назвав рішення саміту НАТО позитивними

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що рішення саміту НАТО у Вільнюсі щодо безпеки та оборони країни можна оцінити як дуже позитивні.

Про це він сказав після зустрічі із прем’єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Серед позитивних рішень саміту Рінкевичс назвав обіцянку Туреччини ратифікувати вступ Швеції до НАТО, схвалення нових оборонних планів Альянсу, а також зобов'язання прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо подвоїти кількість канадських солдатів у Латвії та інвестувати кошти.

"Що стосується України, то було ухвалено кілька позитивних рішень. Створено Раду Україна-НАТО, Україні обіцяно ще більшу допомогу. Ніхто не сумнівається, що Україна колись стане членом НАТО, звісно, питання в тому, коли це станеться, якщо війна закінчиться", – зазначив він.

За словами Рінкевичса, можливо, на саміті Україна бажала більшого, та це не останній саміт НАТО, й робота триватиме.

Нагадаємо, рішення Вільнюського саміту містить доволі позитивні формулювання щодо України. Зокрема, саміт НАТО погодився вилучити вимогу про План дій щодо членства на шляху України до Альянсу. Водночас союзники дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, "коли будуть досягнуті умови".

У рішенні саміту немає переліку умов, які має виконати Україна. Але, за даними "Європейської правди", серед них також будуть і політичні, тобто пов'язані з реформами.

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