Президент Латвии назвал решения саммита НАТО положительными

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что решение саммита НАТО в Вильнюсе по безопасности и обороне страны можно оценить как очень положительные.

Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Среди положительных решений саммита Ринкевичс назвал обещание Турции ратифицировать вступление Швеции в НАТО, одобрение новых оборонных планов Альянса, а также обязательства премьер-министра Канады Джастина Трюдо удвоить количество канадских солдат в Латвии и инвестировать средства.

"Что касается Украины, то было принято несколько положительных решений. Создан Совет Украина-НАТО, Украине обещана еще большая помощь. Никто не сомневается, что Украина когда-то станет членом НАТО, конечно, вопрос в том, когда это произойдет, если война закончится", – отметил он.

По словам Ринкевичса, возможно, на саммите Украина хотела большего, но это не последний саммит НАТО, и работа будет продолжаться.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

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