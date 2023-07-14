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Парламент Молдовы создал государственный центр противодействия дезинформации

Пятница, 14 июля 2023, 18:08

Парламент Молдовы 14 июля утвердил инициированный президентом Майей Санду законопроект о создании государственного Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. 

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

За принятие законопроекта проголосовали 56 депутатов.

Авторы проекта заявили, что новое учреждение будет противодействовать дезинформации и манипуляциям. 

Одна из его задач – укрепление сотрудничества между учреждениями в борьбе с дезинформацией, манипуляцией и иностранным вмешательством.

Директора нового учреждения назначит Майя Санду на основе конкурса. 

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В конце мая этого года Санду предложила создать Национальный центр борьбы с пропагандой "Патриот", который позже изменил свое название.

Этот орган будет координировать и внедрять государственную политику в сфере информационной безопасности и заниматься стратегической коммуникацией для противодействия дезинформации. 

По замыслу, центр будет иметь две основные функции – выявлять распространяемую дезинформацию, противодействовать этим кампаниям и сообщать общественности достоверную информацию, а также работать с другими правительственными структурами для повышения устойчивости страны к дезинформации. 

Напомним, в мае ЕС официально запустил гражданскую миссию для Молдовы, целью которой будет повышение устойчивости страны перед гибридными угрозами.

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