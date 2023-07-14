У Британії схвалили будівництво суперечливого тунелю біля Стоунхенджа

Міністерство транспорту Великої Британії схвалило плани будівництва суперечливого автомобільного тунелю біля Стоунхенджа у графстві Вілтшир.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Дозвіл на будівництво тунелю біля всесвітньо відомої пам’ятки надав міністр транспорту Марк Гарпер.

Плани включають будівництво нової двосмугової дороги з двостороннім рухом на шосе A303, яке є частиною ключового маршруту, що з'єднує південний захід країни з Лондоном.

Як підкреслили у міністерстві, цей маршрут страждає від "гострої проблеми заторів" вже понад 30 років.

"Міністр вважає важливим, щоб безперешкодне і надійне сполучення між південним сходом і південним заходом також сприяло створенню робочих місць, включно із сферою туризму і будівництвом житла", – зазначили у відомстві.

Це також дозволить відвідувачам Стоунхенджу "споглядати кам'яне кільце, не відволікаючись на вигляд і звуки автомобільного руху", вважають у британському Мінтрансі.

Тим часом у Британії не всі прихильно ставляться до нового проєкту. Втім, у активістів, які виступають проти будівництва, залишається можливість опротестувати проєкт у суді.

Том Голланд, голова кампанії The Stonehenge Alliance, яка виступає проти будівництва, назвав схвалення проекту "актом вандалізму, який ганьбить Британію".

Він описав його як "жахливого білого слона дорожнього будівництва, який назавжди спотворить найбільш значущий і священний доісторичний ландшафт Британії".

"Суди зупиняли уряд раніше, сподіваюсь, вони зроблять це знову", – додав він.

Нагадаємо, 3 липня у німецькому місті Гессен відкрили найдовший у країні підвісний міст для пішоходів.