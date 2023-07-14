В Британии одобрили строительство противоречивого тоннеля возле Стоунхенджа

Министерство транспорта Великобритании одобрило планы строительства противоречивого автомобильного тоннеля возле Стоунхенджа в графстве Уилтшир.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Разрешение на строительство тоннеля возле всемирно известной достопримечательности предоставил министр транспорта Марк Гарпер.

Планы включают строительство новой двухполосной дороги с двусторонним движением на шоссе A303, которое является частью ключевого маршрута, соединяющего юго-запад страны с Лондоном.

Как подчеркнули в министерстве, этот маршрут страдает от "острой проблемы пробок" уже более 30 лет.

"Министр считает важным, чтобы беспрепятственное и надежное сообщение между юго-востоком и юго-западом также будет способствовать созданию рабочих мест, включая сферу туризма и строительство жилья", – отметили в ведомстве.

Это также позволит посетителям Стоунхенджа "наблюдать каменное кольцо, не отвлекаясь на вид и звуки автомобильного движения", считают в британском Минтрансе.

Между тем в Британии не все благосклонно относятся к новому проекту. Впрочем, у активистов, выступающих против строительства, остается возможность опротестовать проект в суде.

Глава кампании The Stonehenge Alliance, которая выступает против строительства, Том Холланд назвал одобрение проекта "актом вандализма, который позорит Британию".

Он описал его как "ужасного белого слона дорожного строительства, который навсегда исказит самый значимый и священный доисторический ландшафт Британии".

"Суды останавливали правительство раньше, надеюсь, они сделают это снова", – добавил он.

Напомним, 3 июля в немецком городе Гессен открыли самый длинный в стране подвесной мост для пешеходов.