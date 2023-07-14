Естонія екстрадувала до США росіянина, який міг незаконно ввозити в РФ західну зброю

До Сполучених Штатів з Естонії екстрадували громадянина Росії Вадима Конощенка, якого американський Мін’юст звинуватив у контрабанді технологій та боєприпасів подвійного призначення від американських компаній для російського оборонного сектору.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства юстиції США, яке цитує "Європейська правда".

Вадим Конощенок – громадянин Росії і ймовірний співробітник російської Федеральної служби безпеки– був заарештований в Естонії за попереднім ордером на арешт, виданим у США, й екстрадований з Естонії до Сполучених Штатів 13 липня.

Очікується, що росіянин у п’ятницю в другій половині дня постане перед федеральним суддею у Брукліні за звинуваченням у змові та іншими звинуваченнями, пов'язаними з глобальною мережею закупівель та відмиванням грошей від імені російського уряду.

Нагадаємо, Конощенок – один із семи фігурантів розслідування Мін’юсту США, яких звинувачують у змові з метою незаконного отримання технологій і зброї для російської оборонної промисловості.

Як стверджується, обвинувачені незаконно придбали та експортували електронні компоненти, деякі з яких можуть бути використані у розробці ядерної та гіперзвукової зброї, квантових обчислень та інших військових технологій.

Росія раніше обіцяла "відреагувати" на затримання Конощенка в Естонії.

У березні повідомлялось, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила розширити штат федеральних прокурорів, які розслідують порушення санкцій та експортного контролю щодо Росії.