Эстония экстрадировала в США россиянина, который мог незаконно ввозить в РФ западное оружие

В Соединенные Штаты из Эстонии экстрадировали гражданина России Вадима Конощенко, которого американский Минюст обвинил в контрабанде технологий и боеприпасов двойного назначения от американских компаний для российского оборонного сектора.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США, которое цитирует "Европейская правда".

Вадим Конощенок – гражданин России и вероятный сотрудник российской Федеральной службы безопасности – был арестован в Эстонии по предварительному ордеру на арест, выданному в США, и экстрадирован из Эстонии в Соединенные Штаты 13 июля.

Ожидается, что россиянин в пятницу во второй половине дня предстанет перед федеральным судьей в Бруклине по обвинению в сговоре и другим обвинениям, связанным с глобальной сетью закупок и отмыванием денег от имени российского правительства.

Напомним, Конощенок – один из семи фигурантов расследования Минюста США, которых обвиняют в сговоре с целью незаконного получения технологий и оружия для российской оборонной промышленности.

Как утверждается, обвиняемые незаконно приобрели и экспортировали электронные компоненты, некоторые из которых могут быть использованы в разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных технологий.

Россия ранее обещала "отреагировать" на задержание Конощенко в Эстонии.

В марте сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена решила расширить штат федеральных прокуроров, которые расследуют нарушения санкций и экспортного контроля в отношении России.