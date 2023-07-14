Джонсон раскритиковал НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин развязал войну

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал решение Вильнюсского саммита НАТО по Украине, заявив, что Альянс должен был бы действовать решительнее в вопросе членства Киева.

Об этом Джонсон написал в еженедельной колонке для таблоида Daily Mail, сообщает "Европейская правда".

Экс-премьер Великобритании подчеркнул, что Украина платит высокую цену за развязанную Россией полномасштабную войну, которая длится уже более 500 дней.

"На этой неделе лидеры стран НАТО должны были продемонстрировать свое коллективное уважение и благодарность за героическое сопротивление Украины в борьбе, в которой ни один солдат НАТО не был ранен и не погиб, потому что мы в странах НАТО знаем – и постоянно говорим – что украинцы борются за всех нас", – подчеркнул он.

Зато, констатирует Джонсон, "выводы Вильнюсского саммита не являются более твердыми или убедительными, чем Бухарестские выводы НАТО 2008 года", из-за чего "неудивительно, что президенту Зеленскому сначала было трудно скрыть свое разочарование".

"Когда "согласятся союзники"? Когда условия "будут выполнены"? Согласно Бухарестским выводам, союзники договорились обо всем этом 15 лет назад! Когда мы усвоим урок последних 20 лет обращения с Путиным? Именно наша неопределенность, наши колебания, наши попытки погнаться за двумя зайцами и подтолкнули его к вторжению", – подчеркивает он.

Именно поэтому, отмечает экс-премьер Британии, Альянс должен как можно быстрее предложить четкий график вступления Украины в НАТО – и, добавляет, Великобритания осуществляет упорную непубличную работу для достижения этой цели.

Накануне Борис Джонсон отметил, что важно, чтобы Запад оказывал Украине стабильную поддержку, и предостерег от "усталости от Украины".