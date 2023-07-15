Глава МИД Германии рассказала, есть ли возможность переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Bild.

На вопрос, возможно ли провести переговоры с Путиным, Бербок ответила, что такой возможности нет.

"Я хотела бы, чтобы мы могли вести переговоры. Но сейчас речь идет не о том, чего вы хотите, а речь идет о том, чтобы смотреть правде в глаза", – отметила министр, напомнив, что "жестокая российская агрессивная война" все еще продолжается.

В то же время, по ее словам, параллельно с поставками оружия, министерство иностранных дел Германии ежедневно делает все возможное, чтобы "дипломатическим путем попытаться прекратить эти жестокие атаки со стороны России".

Как ранее сообщала "Европейская правда" со ссылкой на неназванного представителя НАТО, в Альянсе не исключают, что вопрос Крыма может быть решен дипломатическим путем, но пока не видят признаков того, что РФ готова к переговорам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее говорил, что пока не наблюдает активизации призывов к переговорам с Россией, однако ожидает этого до конца года.