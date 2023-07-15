Лідери Вірменії та Азербайджану і голова Євроради зустрілися у Брюсселі: говорили майже 3 години

Президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провели переговори у Брюсселі за посередництва президента Євроради.

Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", пише "Європейська правда".

Зустріч вже завершилася і тривала 2 години і 45 хвилин.

В офісі Пашиняна повідомили, що на зустрічі обговорили питання щодо "поглиблення гуманітарної кризи у Нагірному Карабаху внаслідок незаконного блокування Азербайджаном Лачинського коридору, роботи з демаркації та забезпечення безпеки кордонів між двома країнами, розблокування транспортної та економічної інфраструктури у регіоні, угоду про врегулювання відносин між Вірменією та Азербайджаном, права та безпеку народу Нагірного Карабаху, а також питання полонених і зниклих безвісти".

Також додають, що сторони домовилися "активізувати роботу щодо врегулювання обговорених питань".

Інші сторони поки не повідомляли деталей.

Нагадаємо, на початку червня від Баку і Єревана надійшли сигнали про те, що сторони наближаються до укладення мирної угоди.

Одночасно прем’єр-міністр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди".