Лидеры Армении, Азербайджана и председатель Евросовета встретились в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Брюсселе при посредничестве президента Евросовета.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Встреча уже завершилась и длилась 2 часа и 45 минут.

В офисе Пашиняна сообщили, что на встрече обсудили вопросы "углубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, работ по демаркации и обеспечению безопасности границ между двумя странами, разблокирования региональной транспортной и экономической инфраструктуры, соглашения об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном, прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, а также пленных, пропавших без вести".

Также добавляют, что стороны договорились "активизировать работу по урегулированию обсужденных вопросов".

Другие стороны пока не сообщали деталей.

Напомним, в начале июня от Баку и Еревана поступили сигналы о том, что стороны приближаются к заключению мирного соглашения.

Одновременно премьер-министр Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе.

Подробно на эту тему – в видеоблоге "ЕвроПравды".