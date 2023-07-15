На острові в Іспанії, що раніше постраждав від вулкана – сотні евакуйованих через лісову пожежу

Лісова пожежа на острові Ла Пальма, що входить до іспанських Канарських островів, змусила залишити свої домівки щонайменш 500 осіб.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Пожежа, що почалася у ранкові години 15 липня у лісистій місцевості на півночі, стала першим серйозним стихійним лихом для острова з 2021 року, коли він постраждав від виверження вулкану. Швидкому поширенню вогню сприяла посуха, сорокаградусна спека та сильний вітер.

Вогонь знищив щонайменш 11 житлових будинків. За останніми даними іспанських ЗМІ, постраждали вже 2000 гектарів території, евакуюватися довелося близько 500 місцевих мешканців.

Тим часом місцеві видання пишуть про вже 4500 гектарів та 2000 евакуйованих.

🔴🔴 #ÚLTIMAHORA #IFPuntagorda Afectadas 4.500 hectáreas y más de 2.000 personas desalojadas por el incendio de La Palma. Se están emitiendo focos secundarios



🚁🚁 Diez medios aéreos y 300 efectivos trabajan para combatir el fuego



🎥🎥 Guardia Civil pic.twitter.com/Zikp97bghS — Diario de Avisos (@diariodeavisos) July 15, 2023

Іспанська армія залучила 150 своїх пожежників на допомогу місцевим цивільним рятувальникам, на острів спрямовують команди також з сусіднього острова Тенеріфе.

Нагадаємо, у 2021 на острові три місяці вивергався вулкан Кумбре В’єха. Тоді стихія знищила близько 2000 будинків та змусила тисячі людей надовго залишити свої домівки. Виверження стало серйозним ударом для економіки острова, зокрема його бананових плантацій, які є основним джерелом доходів поруч із туризмом.