Лесной пожар на острове Ла Пальма, входящем в испанские Канарские острова, заставил покинуть свои дома как минимум 500 человек.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Пожар, начавшийся в утренние часы 15 июля в лесистой местности на севере, стал первым серьезным стихийным бедствием для острова с 2021 года, когда он пострадал от извержения вулкана. Быстрому распространению огня способствовала засуха, сорокаградусная жара и сильный ветер.

Огонь уничтожил по меньшей мере 11 жилых домов. По последним данным испанских СМИ, пострадали уже 2000 гектаров территории, эвакуироваться пришлось около 500 местных жителей.

Между тем местные издания пишут об уже 4500 гектарах и 2000 эвакуированных.

🔴🔴 #ÚLTIMAHORA #IFPuntagorda Afectadas 4.500 hectáreas y más de 2.000 personas desalojadas por el incendio de La Palma. Se están emitiendo focos secundarios



🚁🚁 Diez medios aéreos y 300 efectivos trabajan para combatir el fuego



🎥🎥 Guardia Civil pic.twitter.com/Zikp97bghS — Diario de Avisos (@diariodeavisos) July 15, 2023

Испанская армия привлекла 150 своих пожарных на помощь местным гражданским спасателям, на остров направляют команды также с соседнего острова Тенерифе.

Напомним, в 2021 году на острове три месяца извергался вулкан Кумбре Вьеха. Тогда стихия уничтожила около 2000 домов и заставила тысячи людей надолго покинуть свои дома. Извержение стало серьезным ударом для экономики острова, в частности его банановых плантаций, которые являются основным источником доходов наряду с туризмом.