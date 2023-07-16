У Баку заявили, що Вірменія і РФ не виконують угоду щодо перемир’я в Карабаху

Азербайджан заявив у суботу, що Росія і Вірменія не виконують угоду про припинення вогню в Нагірному Карабаху, через кілька годин після того, як Європейський Союз закликав Азербайджан і Вірменію утриматися від "насильства і різкої риторики".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Після запеклих боїв і перемир'я, укладеного за посередництва Росії, Азербайджан у 2020 році захопив території, які контролювалися етнічними вірменами в гірському анклаві Нагірного Карабаху та навколо нього.

"Вірменія не виконала багато положень заяви, а Росія не забезпечила повного виконання заяви в рамках своїх зобов'язань", – йдеться в заяві на сайті Міністерства закордонних справ Азербайджану.

Відтоді Вірменія та Азербайджан обговорюють мирну угоду, в якій Росія також наполягає на збереженні за собою провідної ролі і в якій обидві країни домовляться про кордони, врегулюють розбіжності щодо анклаву і розморозять відносини.

Президент Ради ЄС Шарль Мішель прийняв у Брюсселі президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на переговорах, спрямованих на те, щоб підвести риску під більш ніж тридцятирічними військовими діями.

Вірменія заявляє, що запропонований мирний договір повинен надати їм особливі права і гарантувати їхню безпеку. Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов відкинув цю вимогу в інтерв'ю агентству Reuters у червні, заявивши, що вона є непотрібною і рівнозначною втручанню у справи Азербайджану.

"Реальний прогрес залежить від наступних кроків, які необхідно буде зробити найближчим часом. В першу чергу, насильство і різка риторика повинні припинитися, щоб забезпечити належне середовище для переговорів про мир і нормалізацію", – сказав Мішель.

У суботу Росія заявила, що готова організувати тристоронню зустріч з Вірменією та Азербайджаном на рівні міністрів закордонних справ. За нею може послідувати московський саміт для підписання мирного договору, йдеться в заяві МЗС РФ.

Азербайджан заявив, що заява Москви "викликає розчарування і непорозуміння" і суперечить заявам Росії про підтримку територіальної цілісності Азербайджану.

Мішель сказав, що він також висловив заохочення ЄС до прямих переговорів Азербайджану з карабахськими вірменами з метою розвитку довіри між сторонами.

Було незрозуміло, як відреагував Алієв, оскільки він і Пашинян поїхали, не поспілкувавшись з журналістами. Де-факто керівництво Нагірного Карабаху заявляє про свою незалежність, але не визнається жодною країною.

Нагадаємо, на початку червня від Баку і Єревана надійшли сигнали про те, що сторони наближаються до укладення мирної угоди.

Одночасно прем’єр-міністр Вірменії заявив Путіну про бажання обговорити роботу миротворців РФ у Карабаху.

Детально на цю тему – у відеоблозі "ЄвроПравди".