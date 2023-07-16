В Баку заявили, что Армения и РФ не выполняют соглашение о перемирии в Карабахе

Азербайджан заявил в субботу, что Россия и Армения не выполняют соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, через несколько часов после того, как Европейский Союз призвал Азербайджан и Армению воздержаться от "насилия и резкой риторики".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

После ожесточенных боев и перемирия, заключенного при посредничестве России, Азербайджан в 2020 году захватил территории, которые контролировались этническими армянами в горном анклаве Нагорного Карабаха и вокруг него.

"Армения не выполнила многие положения заявления, а Россия не обеспечила полного выполнения заявления в рамках своих обязательств", – говорится в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Азербайджана.

С тех пор Армения и Азербайджан обсуждают мирное соглашение, в котором Россия также настаивает на сохранении за собой ведущей роли и в котором обе страны договорятся о границах, урегулируют разногласия по анклаву и разморозят отношения.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель принял в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на переговорах, направленных на то, чтобы подвести черту под более чем тридцатилетними военными действиями.

Армения заявляет, что предложенный мирный договор должен предоставить им особые права и гарантировать их безопасность. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отверг это требование в интервью агентству Reuters в июне, заявив, что оно является ненужным и равнозначным вмешательству в дела Азербайджана.

"Реальный прогресс зависит от следующих шагов, которые необходимо будет предпринять в ближайшее время. В первую очередь, насилие и резкая риторика должны прекратиться, чтобы обеспечить надлежащую среду для переговоров о мире и нормализации", – сказал Мишель.

В субботу Россия заявила, что готова организовать трехстороннюю встречу с Арменией и Азербайджаном на уровне министров иностранных дел. За ней может последовать московский саммит для подписания мирного договора, говорится в заявлении МИД РФ.

Азербайджан заявил, что заявление Москвы "вызывает разочарование и недоразумение" и противоречит заявлениям России о поддержке территориальной целостности Азербайджана.

Мишель сказал, что он также выразил поощрение ЕС к прямым переговорам Азербайджана с карабахскими армянами с целью развития доверия между сторонами.

Было непонятно, как отреагировал Алиев, поскольку он и Пашинян уехали, не пообщавшись с журналистами. Де-факто руководство Нагорного Карабаха заявляет о своей независимости, но не признается ни одной страной.

Напомним, в начале июня от Баку и Еревана поступили сигналы о том, что стороны приближаются к заключению мирного соглашения.

Одновременно премьер-министр Армении заявил Путину о желании обсудить работу миротворцев РФ в Карабахе.

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