Нинішня Росія має ознаки фашистської держави – депутатка Австрії

Речниця австрійської партії "Зелені" з питань зовнішньої політики, міграції та прав людини Єва Ернст-Дзіджич заявила, що сучасна Росія має ознаки фашизму, а її президент Владімір Путін проголошує подібну Гітлеру "маячню, сфокусовану на знищенні".

Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє "Європейська правда".

"На мою думку, ознаки фашизму є видимими", – зазначила вона.

Австрійська депутатка наголосила, що Путін заперечує право України на існування та позбавляє українців права жити незалежно.

"Що це, як не те ж саме, що Гітлер говорив про Польщу? Для мене це те ж саме", – додала вона.

Водночас вона наголосила, що ніколи не проводить порівняння з Третім рейхом і тим більше з Голокостом, адже "те, що сталося під час Другої світової війни, звичайно, було унікальним".

"Але історія може повторюватися в різних варіаціях. І ознаки фашистських, фашизоїдних систем є дуже схожими. У тому-то й річ, що ми маємо це визнати, що уся ця сфокусована на знищенні маячня Путіна є подібною до безумств Гітлера свого часу", – додала Ернст-Дзіджич.

Раніше спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що російський тоталітаризм має бути знищений.