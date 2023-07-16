Нынешняя Россия имеет признаки фашистского государства - депутат Австрии

Пресс-секретарь австрийской партии "Зеленые" по вопросам внешней политики, миграции и прав человека Ева Эрнст-Дзиджич заявила, что современная Россия имеет признаки фашизма, а ее президент Владимир Путин провозглашает подобный Гитлеру "бред, сфокусированный на уничтожении".

Об этом она сказала в интервью Укринформу, сообщает "Европейская правда".

"По моему мнению, признаки фашизма являются видимыми", – отметила она.

Австрийский депутат подчеркнула, что Путин отрицает право Украины на существование и лишает украинцев права жить независимо.

"Что это, как не то же самое, что Гитлер говорил о Польше? Для меня это то же самое", – добавила она.

В то же время она подчеркнула, что никогда не проводит сравнения с Третьим рейхом и тем более с Холокостом, ведь "то, что произошло во время Второй мировой войны, конечно, было уникальным".

"Но история может повторяться в разных вариациях. И признаки фашистских, фашизоидных систем очень похожи. В том-то и дело, что мы должны это признать, что весь этот сфокусированный на уничтожении бред Путина подобен безумию Гитлера в свое время", – добавила Эрнст-Дзиджич.

Ранее спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что российский тоталитаризм должен быть уничтожен.