У Фінляндії пілот загинув під час виконання фігур вищого пілотажу
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Неділя, 16 липня 2023, 15:41
Неділя, 16 липня 2023, 15:41
У фінському місті Коувола пілот загинув унаслідок аварії, яка сталася під час виконання фігур вищого пілотажу.
Як пише "Європейська правда", про це повдіомляє Yle з посиланням на місцеву поліцію.
Аварія сталася в районі аеропорту Селянпяя близько 14 години в неділю.
Літак упав у лісовий масив недалеко від аеропорту.
Поліція проводить розслідування і за необхідності надасть додаткову інформацію.
Нагадаємо, 6 липня в східному департаменті Франції Верхній Рейн за загадкових обставин впав літак, внаслідок чого загинули двоє людей.
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