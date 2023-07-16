У Фінляндії пілот загинув під час виконання фігур вищого пілотажу

У фінському місті Коувола пілот загинув унаслідок аварії, яка сталася під час виконання фігур вищого пілотажу.

Як пише "Європейська правда", про це повдіомляє Yle з посиланням на місцеву поліцію.

Аварія сталася в районі аеропорту Селянпяя близько 14 години в неділю.

Yle

Літак упав у лісовий масив недалеко від аеропорту.

Поліція проводить розслідування і за необхідності надасть додаткову інформацію.

Нагадаємо, 6 липня в східному департаменті Франції Верхній Рейн за загадкових обставин впав літак, внаслідок чого загинули двоє людей.