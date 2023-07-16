В Финляндии пилот погиб во время выполнения фигур высшего пилотажа

В финском городе Коувола пилот погиб в результате аварии, которая произошла во время выполнения фигур высшего пилотажа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle со ссылкой на местную полицию.

Авария произошла в районе аэропорта Селянпяя около 14 часов в воскресенье.

Yle

Самолет упал в лесной массив недалеко от аэропорта.

Полиция проводит расследование и при необходимости предоставит дополнительную информацию.

Напомним, 6 июля восточном департаменте Франции Верхний Рейн при загадочных обстоятельствах упал самолет, в результате чего погибли два человека.