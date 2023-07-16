У Чехії спалахнула лісова пожежа площею 40 гектарів: постраждали п'ятеро рятувальників
Неділя, 16 липня 2023, 16:20
У Чехії в районі міста Пісек лісова пожежа, що спалахнула в суботу, зачепила близько 40 гектарів лісу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.
Внаслідок боротьби з вогнем постраждали п'ятеро пожежників, госпіталізація їм не знадобилась.
Гасити пожежу допомагають три вертольоти. Причина загоряння і розмір збитків поки невідомі.
Боротьбі з вогнем допоміг дощ, що пройшов уранці неділі.
Також рятувальники ліквідовують осередки загоряння в лісі в районі міста Соколов (Карловарський край), що спалахнув у суботу.
Наявність осередків вогню перевіряють за допомогою тепловізорів. Вогонь перекинувся на верхівки дерев, що ускладнює гасіння.
Раніше повідомлялося, що у Чехію прийшла найбільша за це літо спека: стовпчики термометрів подекуди досягнули 38°C.
Через спеку попередили про підвищену пожежну небезпеку і закликали людей бути особливо обережними.