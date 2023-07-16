У Чехії спалахнула лісова пожежа площею 40 гектарів: постраждали п'ятеро рятувальників

У Чехії в районі міста Пісек лісова пожежа, що спалахнула в суботу, зачепила близько 40 гектарів лісу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Внаслідок боротьби з вогнем постраждали п'ятеро пожежників, госпіталізація їм не знадобилась.

Гасити пожежу допомагають три вертольоти. Причина загоряння і розмір збитків поки невідомі.

Боротьбі з вогнем допоміг дощ, що пройшов уранці неділі.

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Також рятувальники ліквідовують осередки загоряння в лісі в районі міста Соколов (Карловарський край), що спалахнув у суботу.

Наявність осередків вогню перевіряють за допомогою тепловізорів. Вогонь перекинувся на верхівки дерев, що ускладнює гасіння.

Раніше повідомлялося, що у Чехію прийшла найбільша за це літо спека: стовпчики термометрів подекуди досягнули 38°C.

Через спеку попередили про підвищену пожежну небезпеку і закликали людей бути особливо обережними.