В Чехии вспыхнул лесной пожар площадью 40 гектаров: пострадали пятеро спасателей

В Чехии в районе города Писек лесной пожар, вспыхнувший в субботу, задел около 40 гектаров леса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

В результате борьбы с огнем пострадали пятеро пожарных, госпитализация им не понадобилась.

Тушить пожар помогают три вертолета. Причина возгорания и размер ущерба пока неизвестны.

Борьбе с огнем помог дождь, прошедший утром воскресенья.

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Также спасатели ликвидируют очаги возгорания в лесу в районе города Соколов (Карловарский край), вспыхнувшего в субботу.

Наличие очагов огня проверяют с помощью тепловизоров. Огонь перекинулся на верхушки деревьев, что затрудняет тушение.