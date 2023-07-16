В Чехии вспыхнул лесной пожар площадью 40 гектаров: пострадали пятеро спасателей
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Воскресенье, 16 июля 2023, 16:20
Воскресенье, 16 июля 2023, 16:20
В Чехии в районе города Писек лесной пожар, вспыхнувший в субботу, задел около 40 гектаров леса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.
В результате борьбы с огнем пострадали пятеро пожарных, госпитализация им не понадобилась.
Тушить пожар помогают три вертолета. Причина возгорания и размер ущерба пока неизвестны.
Борьбе с огнем помог дождь, прошедший утром воскресенья.
Также спасатели ликвидируют очаги возгорания в лесу в районе города Соколов (Карловарский край), вспыхнувшего в субботу.
Наличие очагов огня проверяют с помощью тепловизоров. Огонь перекинулся на верхушки деревьев, что затрудняет тушение.
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