ЕС заключил соглашение с Тунисом, которое должно сдержать нелегальную миграцию

Европейский союз и Тунис заключили соглашение, которое должно активизировать торговлю, а также сдержать нелегальную миграцию через Средиземное море в страны ЕС.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Договоренность финализировали в воскресенье 16 июля. В Тунис вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ездили премьер Италии Джорджия Мелони и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Соглашение охватывает пять сфер: миграция, макроэкономическая стабильность, торговля и инвестиции, "озеленение" энергетики, развитие контактов.

Президент Еврокомиссии отметила, что ЕС готов предоставить стране макрофинансовую помощь "когда будут достигнуты необходимые условия". Хотя конкретные детали пока неизвестны, в июне она говорила, что Еврокомиссия рассматривает предоставление до 900 млн евро в виде макрофинансовой помощи и до 150 млн прямой бюджетной поддержки.

Среди прочего, ЕС будет предоставлять Тунису средства на усиление пограничного контроля, что должно усложнить нелегальные отправки лодок с мигрантами.

По словам фон дер Ляйен, ЕС предоставит Тунису 100 млн евро на борьбу с контрабандой людей, поисково-спасательные операции и тому подобное.

"Трагический случай с лодкой несколько недель назад, в котором погибли многие люди, был еще одним призывом к действиям. Мы должны взяться за преступные сети контрабандистов", – заявила она.

В последнее время Тунис стал одной из основных точек отправления лодок с мигрантами, которые ищут лучшей жизни в Европе. Место в ненадежной лодке может стоить до нескольких тысяч евро. Регулярно происходят случаи, когда лодки тонут из-за непогоды или из-за того, что перегружены.

По оценкам проекта Международной организации по миграции, на пути в Европу с севера Африки и Ближнего Востока за 2022 год погибли около 3800 человек, что больше всего с 2017 года.

Напомним, в середине апреля Италия ввела чрезвычайное положение из-за резкого роста количества мигрантов, прибывающих через Средиземное море.