Эстония за полгода утилизировала вакцин от COVID-19 на 15 млн евро

В первом полугодии 2023 года Эстония утилизировала вакцин от коронавируса на 15 млн евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил ERR советник по коммуникациям Министерства социальных дел страны Нееме Райдвере.

Отмечается, что за первые шесть месяцев этого года в Эстонии списали или отправили на списание 728 тысяч доз вакцин от коронавируса.

"В денежном выражении это количество составляет 15,4 миллиона евро", – заявил Райдвере.

Он указал, что в конце июня на складах находилось 732 тысячи доз вакцин от COVID-19 с истечением срока годности в конце февраля 2024 года.

"Сколько их будет использовано, в том числе в качестве пожертвования другим странам, предсказать невозможно. Пока что Эстония успела передать в общей сложности около 641 тысячи доз", – добавил Райдвере.

Сообщается, что в первые полгода в Эстонии сделали 11 тысяч прививок против коронавируса.

Ранее Министерство здравоохранения Германии подтвердило утилизацию 83 миллионов доз вакцин против коронавируса на общую сумму 1,6 миллиарда евро – подобная судьба может постигнуть еще 120 миллионов доз, которые находятся на складах.

Также в этом году об утилизации миллион доз вакцин против COVID объявляли и другие европейские государства, например Болгария и Швейцария. При этом на фоне спада заболеваемости коронавирусом они пересмотрели контракты на поставку вакцин.