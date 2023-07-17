Біля Афін спалахнула велика лісова пожежа, мешканців району евакуюють

У районі південніше Афін спалахнула велика лісова пожежа, мешканці прилеглої території отримали вказівку евакуюватися.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

У пожежній службі повідомили, що вогонь почав поширюватися близько 12:30 у місцевості з низькорослою рослинністю в районі населеного пункту Коуварас. Через сильний вітер і низьку вологість після сорокаградусної спеки вогонь швидко поширюється.

Представник Пожежного департаменту Янніс Артофіос зазначив, що операція буде дуже складною через північні вітри силою 7-8 за шкалою Бофорта.

Мешканцям найближчих до району пожежі вулиць наказали евакуюватися у напрямку містечка Кератеа, одну з доріг закрили для руху авто в обох напрямках.

Можливо, доведеться евакуювати і монастир, що розташований у цьому районі.

Вже залучені пів сотні місцевих пожежників і 20 одиниць техніки, два літаки і чотири гелікоптери. До грецьких пожежників приєдналися 40 румунських колег з п’ятьма одиницями техніки.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня вдень стовпчик термометра у Греції перевищував 40°C, через спеку акрополь Афін закривали на денні години, щоб запобігти нещасним випадкам.

На іспанському острові Ла Пальма, який у 2021 році постраждав від виверження вулкана, через лісову пожежу евакуювали кілька тисяч людей.