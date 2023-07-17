Возле Афин вспыхнул крупный лесной пожар, жителей района эвакуируют

В районе южнее Афин вспыхнул крупный лесной пожар, жители прилегающей территории получили указание эвакуироваться.

Об этом сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда".

В пожарной службе сообщили, что огонь начал распространяться около 12:30 в местности с низкорослой растительностью в районе населенного пункта Коуварас. Из-за сильного ветра и низкой влажности после сорокаградусной жары огонь быстро распространяется.

Представитель Пожарного департамента Яннис Артофиос отметил, что операция будет очень сложной из-за северных ветров силой 7-8 по шкале Бофорта.

Жителям ближайших к району пожара улиц приказали эвакуироваться в направлении городка Кератеа, одну из дорог закрыли для движения авто в обоих направлениях.

Возможно, придется эвакуировать и монастырь, который находится в этом районе.

Уже привлечены полсотни местных пожарных и 20 единиц техники, два самолета и четыре вертолета. К греческим пожарным присоединились 40 румынских коллег с пятью единицами техники.

Напомним, в конце прошлой недели днем столбик термометра в Греции превышал 40°C, из-за жары акрополь Афин закрывали на дневные часы, чтобы предотвратить несчастные случаи.

На испанском острове Ла Пальма, который в 2021 году пострадал от извержения вулкана, из-за лесного пожара эвакуировали несколько тысяч человек.