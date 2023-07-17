Німеччина закликала Росію продовжити "зернову угоду"

Федеральний уряд Німеччини звернувся із закликом до РФ продовжити дію так званої "зернової угоди".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau із посиланням на заступницю прессекретаря федерального уряду Німеччини Крістіане Гоффман.

За словами представниці влади ФРН, німецький уряд звертається до Росії із закликом зробити можливим подальше продовження угоди щодо експорту зерна з України.

Як зазначила Гоффман, суперечки між країнами "не повинні вирішуватися коштом найбідніших людей на цій планеті".

Повідомляється, що уряд ФРН також розраховує на те, що в майбутньому угода не завжди укладатиметься на короткий термін, але що експортувати зерно з України можна буде і в довгостроковій перспективі.

При цьому Гоффман не стала коментувати вибухи на Кримському мосту, проте зазначила, що з огляду на війну в Україні "важливо ще раз нагадати всім, що це загарбницька війна Росії проти мирної України".

Повідомлялося, що речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.

За даними ЗМІ, ЄС розглядав питання про поступки російському банку заради "зернової угоди". Зокрема, йшлося про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку" для відновлення його зв'язку зі SWIFT.