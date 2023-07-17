Германия призвала Россию продлить "зерновую сделку"

Федеральное правительство Германии обратилось с призывом к РФ продлить действие так называемой "зерновой сделки".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau со ссылкой на заместителя пресс-секретаря федерального правительства Германии Кристиане Хоффман.

По словам представительницы власти ФРГ, немецкое правительство обращается к России с призывом сделать возможным дальнейшее продление соглашения по экспорту зерна из Украины.

Как отметила Хоффман, споры между странами "не должны решаться за счет беднейших людей на этой планете".

Сообщается, что правительство ФРГ также рассчитывает на то, что в будущем соглашение не всегда будет заключаться на короткий срок, но что экспортировать зерно из Украины можно будет и в долгосрочной перспективе.

При этом Хоффман не стала комментировать взрывы на Крымском мосту, однако отметила, что, учитывая войну в Украине, "важно еще раз напомнить всем, что это захватническая война России против мирной Украины".

Сообщалось, что представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

По данным СМИ, ЕС рассматривал вопрос об уступках российскому банку ради "зерновой сделки". В частности, речь шла о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка" для восстановления его связи со SWIFT.