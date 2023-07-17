Громадянку Німеччини засудили за членство в ІДІЛ

Суд Франкфурта-на-Майні засудив німкеню до двох років умовного ув'язнення через її причетність у минулому до терористичної організації "Ісламської держави" (ІДІЛ) та порушення обов'язків із догляду за дитиною.

Про це, як передає "Європейська правда", інформує DW.

Оголошуючи вирок щодо 33-річної жінки на ім'я Лаура Х. з німецької землі Гессен, суддя, що головує, заявив, що "вона просувала організацію (ІДІЛ) зсередини".

За даними прокуратури, навесні 2016 року жінка разом з двома синами поїхала до Сирії, щоб приєднатися до терористичного угруповання. На той час ІДІЛ захопив контроль над значними територіями Сирії та Іраку, просуваючи свій план створення халіфату.

"Вона грубо порушила свої обов'язки матері", – також сказав суддя.

Уточнюється, що чоловік жінки був бойовиком ІДІЛ, і пара виховувала дітей відповідно до ідеології "Ісламської держави", а пізніше він загинув під час авіанальоту на очах у їхніх синів.

Повідомляється, що Лаура Х. та її діти також майже щодня зазнавали бомбардувань і були змушені тікати з Сирії. Прокладаючи собі шлях через пустелю, вони були вимушені ховатися в ямах у землі.

Жінка та її діти повернулися до Німеччини в листопаді 2019 року в рамках кампанії з репатріації, організованої та координованої Міністерством закордонних справ ФРН.

Наголошується, що цей судовий процес є черговим у низці судових переслідувань у Німеччині, де обвинувачують жінок, які перебували у контрольованих ІДІЛ регіонах Сирії та Іраку.

Раніше повідомлялося, що Федеральна прокуратура Німеччини санкціонувала арешт громадянки України Хатідже Ц., яку підозрюють у членстві в терористичній організації "Ісламська держава".

Нагадаємо, перед цим стало відомо про арешт сімох ймовірних членів терористичної організації "Ісламська держава", які, як стверджувалось, могли приїхати з України.