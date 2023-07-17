Гражданку Германии осудили за членство в ИГИЛ

Суд Франкфурта-на-Майне приговорил немку к двум годам условного заключения из-за ее причастности в прошлом к террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) и нарушения обязанностей по уходу за ребенком.

Об этом, как передает "Европейская правда", информирует DW.

Объявляя приговор в отношении 33-летней женщины по имени Лаура Х. из немецкой земли Гессен, председательствующий судья заявил, что "она продвигала организацию (ИГИЛ) изнутри".

По данным прокуратуры, весной 2016 года женщина вместе с двумя сыновьями поехала в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке. К тому времени ИГИЛ захватил контроль над значительными территориями Сирии и Ирака, продвигая свой план создания халифата.

"Она грубо нарушила свои обязанности матери", – также сказал судья.

Уточняется, что муж женщины был боевиком ИГИЛ, и пара воспитывала детей в соответствии с идеологией "Исламского государства", а позже он погиб во время авианалета на глазах у их сыновей.

Сообщается, что Лаура Х. и ее дети также почти ежедневно подвергались бомбардировкам и были вынуждены бежать из Сирии. Прокладывая себе путь через пустыню, они были вынуждены прятаться в ямах в земле.

Женщина и ее дети вернулись в Германию в ноябре 2019 года в рамках кампании по репатриации, организованной и координируемой Министерством иностранных дел ФРГ.

Отмечается, что этот судебный процесс является очередным в череде судебных преследований в Германии, где обвиняют женщин, которые находились в контролируемых ИГИЛ регионах Сирии и Ирака.

Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии санкционировала арест гражданки Украины Хатидже Ц., которую подозревают в членстве в террористической организации "Исламское государство".

Напомним, перед этим стало известно об аресте семи вероятных членов террористической организации "Исламское государство", которые, как утверждалось, могли приехать из Украины.