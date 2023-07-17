США відреагували на зрив Росією "зернової угоди"

Білий дім прокоментував рішення Росії призупинити участь у "зерновій угоді".

Про це, як пише "Європейська правда", заявив речник Ради національної безпеки Сполучених Штатів Адам Ходж.

За словами представника Білого дому, рішення РФ "погіршить продовольчу безпеку і завдасть шкоди мільйонам вразливих людей по всьому світу".

"Чорноморська зернова ініціатива мала вирішальне значення для зниження цін на продовольство в усьому світі, які різко зросли в результаті жорстокого і неспровокованого вторгнення Росії в Україну", – наголосив Ходж.

Він також зазначив, що "більше половини з 32 мільйонів тонн зерна та харчових продуктів, відвантажених в рамках угоди, було відправлено до країн, що розвиваються, включаючи деякі з найбільш нестабільних у продовольчому відношенні регіонів світу".

Ходж вказав, що "кожне постачання в рамках угоди сприяло зменшенню труднощів у найбідніших країнах світу, оскільки вихід зерна на світові ринки знижує ціни на продовольство для всіх".

Напередодні Білий дім заявив, що зрив "зернової угоди" дорого коштуватиме Росії.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитрій Пєсков 17 липня заявив про зупинку дії "зернової угоди".

Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сказав, що вірить, що президент Росії насправді хоче продовження дії так званої "зернової угоди", та поговорить з ним про це.