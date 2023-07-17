США отреагировали на срыв Россией "зерновой сделки"

Белый дом прокомментировал решение России приостановить участие в "зерновой сделке".

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Адам Ходж.

По словам представителя Белого дома, решение РФ "ухудшит продовольственную безопасность и нанесет ущерб миллионам уязвимых людей по всему миру".

"Черноморская зерновая инициатива имела решающее значение для снижения цен на продовольствие во всем мире, которые резко выросли в результате жестокого и неспровоцированного вторжения России в Украину", – подчеркнул Ходж.

Он также отметил, "более половины из 32 миллионов тонн зерна и пищевых продуктов, отгруженных в рамках соглашения, было отправлено в развивающиеся страны, включая некоторые из самых нестабильных в продовольственном отношении регионов мира".

Ходж указал, что "каждая поставка в рамках соглашения способствовала уменьшению трудностей в беднейших странах мира, поскольку выход зерна на мировые рынки снижает цены на продовольствие для всех".

Накануне Белый дом заявил, что срыв "зерновой сделки" дорого будет стоить России.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.