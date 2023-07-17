Депутат Сейму Литви пояснив, чому Байден такий обережний щодо України в НАТО

Голова комітету Сейму Литви із закордонних справ Жигімантас Павільоніс пояснив, чому президент США Джо Байден дотримується обережної позиції щодо запрошення України в НАТО.

Про це Павільоніс заявив в інтерв’ю "Європейській правді".

"Чому Байден такий став?...Тому що Америка перед виборами завжди йде вкрай ліворуч і вкрай праворуч. Вона шукає там своїх виборців, і це погано, погано нам. Нам треба працювати з центром, нам треба працювати і з цими крайніми лівими і правими, тому що і там, і там є Росія", – сказав литовський депутат.

За його словами, необхідно переконати американських виборщиків у тому, що теза про небезпеку запрошення України в НАТО – це російська брехня та пропаганда.

Павільоніс вважає, що Україні необхідно створити у Вашингтоні свою кампанію, яка просуватиме ідею членства Києва в НАТО.

"Ваше посольство має стати центром війни за ваше членство. І я вже кажу, вмикаю трохи дипломатичні сигнали, я не можу говорити все відкрито...Якщо ви будете тільки фліртувати тільки з Байденом: "ой, який гарненький президент", то він, знаєте, і у Вашингтоні нічого не зробить", – додав литовський депутат.

Також Павільоніс заявляв, що ключову роль у тому, що на саміті у Вільнюсі Україні не дали запрошення в НАТО, зіграли США.

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