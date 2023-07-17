Депутат Сейма Литвы объяснил, почему Байден так осторожен по поводу Украины в НАТО

Председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павильонис объяснил, почему президент США Джо Байден придерживается осторожной позиции относительно приглашения Украины в НАТО.

Об этом Павильонис заявил в интервью "Европейской правде".

"Почему Байден такой стал?...Потому что Америка перед выборами всегда идет крайне влево и крайне вправо. Она ищет там своих избирателей, и это плохо, плохо нам. Нам надо работать с центром, нам надо работать и с этими крайними левыми и правыми, потому что и там, и там есть Россия", – сказал литовский депутат.

По его словам, необходимо убедить американских выборщиков в том, что тезис об опасности приглашения Украины в НАТО – это российская ложь и пропаганда.

Павильонис считает, что Украине необходимо создать в Вашингтоне свою кампанию, которая будет продвигать идею членства Киева в НАТО.

"Ваше посольство должно стать центром войны за ваше членство. И я уже говорю, включаю немного дипломатические сигналы, я не могу говорить все открыто...Если вы будете только флиртовать только с Байденом: "ой, какой хорошенький президент", то он, знаете, и в Вашингтоне ничего не сделает", – добавил литовский депутат.

Также Павильонис заявлял, что ключевую роль в том, что на саммите в Вильнюсе Украине не дали приглашение в НАТО, сыграли США.

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