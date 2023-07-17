Кулеба с французской коллегой осудили выход России из "зерновой сделки"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с главой внешнеполитического ведомства Катрин Колонной обсудили выход России из Черноморской зерновой инициативы на полях заседаний ООН в понедельник.

Об этом оба министра сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как написал Кулеба, с главой МИД Франции Катрин Колонной они осудили выход России из "зерновой сделки".

"Россия создала этот кризис, заблокировав украинские морские порты, и сейчас она продолжает шантажировать мир. Мы обсудили шаги для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – добавил он.

During our meeting in New York, @MinColonna and I condemned Russia’s withdrawal from the Black Sea Grain Initiative. Russia created this crisis by blocking Ukrainian seaports and now it continues to blackmail the world. We discussed steps to ensure global food security. pic.twitter.com/j0QmG85xZf — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2023

О встрече также написала Катрин Колонна, отметив, что обсудила с украинским визави "ситуацию в Украине, Черноморское зерновое соглашение, которое Россия поставила под сомнение, и поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя и вернуться к миру в соответствии с Уставом ООН".

En amont des réunions à l'ONU, échanges avec @DmytroKuleba sur la situation de terrain en #Ukraine️, l'accord céréalier en Mer Noire remis en cause par la Russie, et le soutien à l' Ukraine pour qu'elle se défende et puisse retrouver la paix conformément à la Charte de l'#ONU. pic.twitter.com/vzQUmaDtZW — Catherine Colonna (@MinColonna) July 17, 2023

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

По словам представителя Белого дома, решение РФ "ухудшит продовольственную безопасность и нанесет ущерб миллионам уязвимых людей по всему миру".