Кулеба с французской коллегой осудили выход России из "зерновой сделки"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с главой внешнеполитического ведомства Катрин Колонной обсудили выход России из Черноморской зерновой инициативы на полях заседаний ООН в понедельник.

Об этом оба министра сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как написал Кулеба, с главой МИД Франции Катрин Колонной они осудили выход России из "зерновой сделки".

"Россия создала этот кризис, заблокировав украинские морские порты, и сейчас она продолжает шантажировать мир. Мы обсудили шаги для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – добавил он.

During our meeting in New York, @MinColonna and I condemned Russia’s withdrawal from the Black Sea Grain Initiative. Russia created this crisis by blocking Ukrainian seaports and now it continues to blackmail the world. We discussed steps to ensure global food security. pic.twitter.com/j0QmG85xZf