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Кулеба с французской коллегой осудили выход России из "зерновой сделки"

Понедельник, 17 июля 2023, 18:15

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с главой внешнеполитического ведомства Катрин Колонной обсудили выход России из Черноморской зерновой инициативы на полях заседаний ООН в понедельник.

Об этом оба министра сообщили в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Как написал Кулеба, с главой МИД Франции Катрин Колонной они осудили выход России из "зерновой сделки".

"Россия создала этот кризис, заблокировав украинские морские порты, и сейчас она продолжает шантажировать мир. Мы обсудили шаги для обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – добавил он.

О встрече также написала Катрин Колонна, отметив, что обсудила с украинским визави "ситуацию в Украине, Черноморское зерновое соглашение, которое Россия поставила под сомнение, и поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя и вернуться к миру в соответствии с Уставом ООН".

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки".

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит, что президент России на самом деле хочет продолжения действия так называемой "зерновой сделки", и поговорит с ним об этом.

По словам представителя Белого дома, решение РФ "ухудшит продовольственную безопасность и нанесет ущерб миллионам уязвимых людей по всему миру".

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Кулеба Зерновой кризис Франция