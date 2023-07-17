Британія послабила міграційні обмеження, аби привабити будівельників

Британський уряд додав низку будівельних спеціальностей до переліку так званих дефіцитних професій, що дозволить легше залучати відповідних працівників з-за кордону й допомогти роботодавцям, які потерпають від нестачі робочої сили.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Міністерство внутрішніх справ Британії заявило, що додавання нових професій "сприятиме забезпеченню ключової національної інфраструктури та стимулюватиме зростання суміжних галузей". До переліку "дефіцитних професій" додали, серед іншого, мулярів, каменярів, покрівельників, черепичників, теслярів, столярів і штукатурів.

Ті працівники, чий фах відповідає переліку, можуть отримувати британську робочу візу за меншою ціною, а критерії для працевлаштування не такі суворі, як для інших подорожувальників.

Зокрема такі робітники можуть отримувати 80% від звичайної ставки і все одно мати право на отримання візи. Серед обов’язкових вимог зберігаються запрошення від роботодавця і знання англійської мови.

У переліку вже є, приміром, працівники сфери догляду, інженери-будівельники та лаборанти, а також медичні працівники.

Велика Британія тривалий час потерпає від гострої нестачі робочої сили в деяких секторах. Але це створює труднощі для владної Консервативної партії прем'єр-міністра Ріші Сунака, яка обіцяла скоротити чисту міграцію в Британію протягом останнього десятиліття.

Лише минулого року чиста міграція – тобто кількість прибулих без урахування тих, хто виїхав – до Британії досягла рекордного рівня в 606 тисяч людей.

Критики Brexit кажуть, що дефіцит робочої сили поглибився через вихід Великої Британії з Європейського Союзу, оскільки громадяни ЄС більше не можуть подорожувати без віз, щоб працювати в Британії, як це було раніше.

Раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Британії розпочинає рекламну кампанію, спрямовану на громадян Албанії, щоб утримати їх від міграції до країни.