Британия ослабила миграционные ограничения, чтобы привлечь строителей

Британское правительство добавило ряд строительных специальностей в перечень так называемых дефицитных профессий, что позволит легче привлекать соответствующих работников из-за рубежа и помочь работодателям, которые страдают от нехватки рабочей силы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Министерство внутренних дел Великобритании заявило, что добавление новых профессий "будет способствовать обеспечению ключевой национальной инфраструктуры и стимулировать рост смежных отраслей". В перечень "дефицитных профессий" добавили, среди прочего, каменщиков, кровельщиков, черепичников, плотников, столяров и штукатуров.

Те работники, чья профессия соответствует перечню, могут получать британскую рабочую визу по меньшей цене, а критерии для трудоустройства не такие строгие, как для других путешественников.

В частности такие рабочие могут получать 80% от обычной ставки и все равно иметь право на получение визы. Среди обязательных требований сохраняются приглашение от работодателя и знание английского языка.

В перечне уже есть, например, работники сферы ухода, инженеры-строители и лаборанты, а также медицинские работники.

Великобритания длительное время страдает от острой нехватки рабочей силы в некоторых секторах. Но это создает трудности для правящей Консервативной партии премьер-министра Риши Сунака, которая обещала сократить чистую миграцию в Британию в течение последнего десятилетия.

Только в прошлом году чистая миграция – то есть количество прибывших без учета выехавших – в Британию достигла рекордного уровня в 606 тысяч человек.

Критики Brexit говорят, что дефицит рабочей силы углубился из-за выхода Великобритании из Европейского Союза, поскольку граждане ЕС больше не могут путешествовать без виз, чтобы работать в Британии, как это было раньше.

Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Британии начинает рекламную кампанию, направленную на граждан Албании, чтобы удержать их от миграции в страну.