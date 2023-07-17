У Греції затримали підозрюваного у підпалі, який спричинив масштабну лісову пожежу

У Греції поліція заарештувала чоловіка, підозрюваного у підпалі, який міг спричинити масштабну лісову пожежу в Неос-Куварас.

Про це розповів речник пожежної служби Янніс Артопіос, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Зазначається, що затриманий був іноземцем.

Kathimerini

Kathimerini

Kathimerini

Міністр національної оборони Греції Нікос Дендіас у Twitter написав, що Збройні сили країни допомагають гасити масштабні лісові пожежі у низці регіонів країни повітряними та наземними ресурсами, а також спеціально підготовленими та оснащеними підрозділами.

Зазначається, що у деяких населених пунктах проводиться евакуація.

Раніше повідомлялося, що біля Афін спалахнула велика лісова пожежа, мешканці прилеглої території отримали вказівку евакуюватися.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня вдень стовпчик термометра у Греції перевищував 40°C, через спеку акрополь Афін закривали на денні години, щоб запобігти нещасним випадкам.