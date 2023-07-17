В Греции задержали подозреваемого в поджоге, который вызвал масштабный лесной пожар

В Греции полиция арестовала мужчину, подозреваемого в поджоге, который мог вызвать масштабный лесной пожар в Неос-Куварас.

Об этом рассказал представитель пожарной службы Яннис Артопиос, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Отмечается, что задержанный был иностранцем.

Kathimerini

Kathimerini

Kathimerini

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в Twitter написал, что Вооруженные силы страны помогают тушить масштабные лесные пожары в ряде регионов страны воздушными и наземными ресурсами, а также специально подготовленными и оснащенными подразделениями.

Отмечается, что в некоторых населенных пунктах проводится эвакуация.

Ранее сообщалось, что возле Афин вспыхнул крупный лесной пожар, жители прилегающей территории получили указание эвакуироваться.

Напомним, в конце прошлой недели днем столбик термометра в Греции превышал 40°C, из-за жары акрополь Афин закрывали на дневные часы, чтобы предотвратить несчастные случаи.